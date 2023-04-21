В Стамбуле спустя пять лет открылась Голубая мечеть

Опубликовано: 15:33, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле к празднику Ураза-байрам открылась после длительной реставрации Голубая мечеть - мечеть Султанахмет. Верующие выстроились в очередь и заполнили двор здания.

Сегодня в Стамбуле полностью открылась Голубая мечеть. Здание проходило реставрацию в последние пять лет.

Верующих стали пускать в здание 21 апреля, в Ураза-байрам, к дневному пятничному намазу. Образовались очереди из желающих попасть в мечеть Султанахмет. Посетителей с сумками и рюкзаками проверяли в рентген-аппарате, у здания дежурят полицейские.

Голубая мечеть в Стамбуле реставрировалась 5 лет, за эти годы полностью она закрывалась на 5 месяцев. Старинные минареты мечети разобрали и выстроили заново, витражи привели в порядок, камень, из которого сложено здание, был почищен. Также мечеть проверили на сейсмоустойчивость.