В Сочи снова заработали пляжи

Опубликовано: 15:29, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи вновь открыты для всех желающих в Сочи. Пробы морской воды соответствуют норме.

Власти Сочи открыли практически все пляжи в городе после произошедших накануне ливней и подтоплений, сообщил заместитель главы города Олег Бурлев.

По его словам, все пробы морской воды соответствуют нормам.

"В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города. На море штиль, температура морской воды комфортна. Пробы, взятые с утра Роспотребнадзором, подтвердили безопасность морских купаний"

– Олег Бурлев

Ранее в Сочи после потоплений из соображений безопасности были закрыты пляжи.