В Сочи снова заработали пляжи

Пляжи вновь открыты для всех желающих в Сочи. Пробы морской воды соответствуют норме.
Власти Сочи открыли практически все пляжи в городе после произошедших накануне ливней и подтоплений, сообщил заместитель главы города Олег Бурлев.
По его словам, все пробы морской воды соответствуют нормам.
"В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города. На море штиль, температура морской воды комфортна. Пробы, взятые с утра Роспотребнадзором, подтвердили безопасность морских купаний"
– Олег Бурлев
Ранее в Сочи после потоплений из соображений безопасности были закрыты пляжи.