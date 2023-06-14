В районе Сочи введен локальный режим ЧС

Опубликовано: 15:46, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате подтоплений в Хостинском районе Сочи введен локальный режим ЧС. Пляжи в городе закрыты.

Сочинское руководство сообщило о введении локального режима ЧС в Хостинском районе из-за подтоплений после ливней. Об этом сообщила первый замглавы города Светлана Калинина.

"Принято решение ввести на ряде пострадавших территорий локальный режим ЧС. Мониторинговые группы продолжают подворовой обход пострадавших улиц, специальные комиссии ведут подсчет ущерба, нанесенного стихией городской инфраструктуре"

– Светлана Калинина

Ранее сообщалось, что пляжи Сочи будут закрыты до нормализации погоды. В настоящее время купание запрещено.