В Ингушетии финансово поддержат энергообеспечение

Более 235 млн рублей будет дополнительно направлено властями Ингушетии на поддержание энергосистемы региона. Об этом заявил глава республики.

Власти Ингушетии направят в текущем году приняли решение увеличить финансирование ремонтной программы на энергосетях на 61%, что превышает 235 млн рублей.

«Россети» в текущем году планируют улучшить состояние энергосетей в республике. В 2024 году объем финансирования ремонтной программы филиала «Ингушэнерго» увеличен почти на 90 миллионов рублей — до 235,4 миллиона [рублей]»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Ремонтная программа на энергосетях является неотъемлемой частью развития энергетической инфраструктуры региона. Она направлена на обновление и модернизацию существующих энергетических объектов, а также на устранение возможных аварийных ситуаций.

Увеличение финансирования ремонтной программы имеет несколько преимуществ для региона

Во-первых, это позволит провести более качественный и полный комплекс работ по обновлению и модернизации энергетических объектов. Это повысит надежность и эффективность работы энергосетей, а также уменьшит вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Во-вторых, увеличение финансирования позволит ускорить темпы проведения ремонтных работ. Большой объем инвестиций позволит привлечь дополнительных специалистов и оборудование, что позволит выполнить работы в более короткие сроки. Это в свою очередь сократит время простоя энергосистемы и повысит удобство для потребителей.

Благодаря проведению качественного ремонта и модернизации энергетических объектов, вероятность возникновения аварий и сбоев будет минимальна