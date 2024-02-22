Башенный комплекс в Ингушетии получит новую туристическую зону

Новый туристический объект возведут в Ингушетии на территории башенного комплекса "Хяни". Меценат планирует создать здесь гостиницу и ресторан, которые будут выполнены в народном стиле.

Ингушетия намерена привлечь путешественников новыми туристическими объектами, которые будут построены на территории башенного комплекса "Хяни". Информация об этом была опубликована в telegram‑канале правительства республики.

На территории комплекса планируется построить четырехэтажный отель и ресторан.

За реализацию этих проектов возьмется местный меценат Алаудин Парчиев. По его словам новые объекты будут выполнены в стиле древних башен и будут передавать колорит здешних мест.

"Здесь не будет кирпича и современных крыш. Все будет под стать нашим башням. Думаю, что без ущерба культурному наследию нашего народа, горную Ингушетию - святое место для каждого ингуша - можно превратить в не менее великолепное место для посещения туристов, что принесет республике немалую пользу"

– Алаудин Парчиев