Башенный комплекс в Ингушетии получит новую туристическую зону

Ингушетия намерена привлечь путешественников новыми туристическими объектами, которые будут построены на территории башенного комплекса "Хяни". Информация об этом была опубликована в telegram‑канале правительства республики.
На территории комплекса планируется построить четырехэтажный отель и ресторан.
За реализацию этих проектов возьмется местный меценат Алаудин Парчиев. По его словам новые объекты будут выполнены в стиле древних башен и будут передавать колорит здешних мест.
"Здесь не будет кирпича и современных крыш. Все будет под стать нашим башням. Думаю, что без ущерба культурному наследию нашего народа, горную Ингушетию - святое место для каждого ингуша - можно превратить в не менее великолепное место для посещения туристов, что принесет республике немалую пользу"
– Алаудин Парчиев