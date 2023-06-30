РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из 8 человек

В горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из 8 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР ищут 8 человек, отделившихся от туристической группы во время спуска с горы. В настоящее время с ними нет связи.

Несколько часов назад в горах Карачаево-Черкесии пропала туристическая группа. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 20 человек потерялись во время спуска с Софийских озер. Перед этим они разделились на две группы.

Группа, состоящая из 12 человек, уже найдена. В настоящее время они следуют в поселок в Архыз.

Местонахождение второй группы на данный момент неизвестно, они не выходят на связь.

Ведется поисковая операция, в ней участвуют четыре спасателя и две единицы техники.

МЧС предупреждает о непогоде в пятницу на Северном Кавказе

МЧС предупреждает о непогоде в пятницу на Северном Кавказе

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
680 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version