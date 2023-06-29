МЧС предупреждает о непогоде в пятницу на Северном Кавказе

Опубликовано: 17:32, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большинство республик СКФО в пятницу окажутся во власти стихии. Грозы, ливни, град, штормовой ветер и подъем воды в реках - такой погодный прогноз дали на завтра синоптики. В МЧС не исключают возникновения ЧС.

В республиках Северного Кавказа в пятницу будет опасная погода, которая может привести к возникновению ЧС.

Метеорологи прогнозируют на 30 июня в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье ливни с грозой и градом, штормовой ветер до 25 м/с.

Такая погода может стать причиной опасного повышения уровня воды в реках, проблем на дорогах, обрыва линий электросетей, нарушения работы систем жизнеобеспечения граждан.

МЧС призывает жителей и гостей Северном Кавказа быть внимательными и осторожными, не прятаться под деревьями, не топить печи в грозу, не проводить время возле водоемов, по возможности не выезжать на автомобиле во время непогоды.

При возникновении ЧС можно связать с дежурной частью МЧС по телефону 101.