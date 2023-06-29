МЧС предупреждает о непогоде в пятницу на Северном Кавказе

В республиках Северного Кавказа в пятницу будет опасная погода, которая может привести к возникновению ЧС.
Метеорологи прогнозируют на 30 июня в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье ливни с грозой и градом, штормовой ветер до 25 м/с.
Такая погода может стать причиной опасного повышения уровня воды в реках, проблем на дорогах, обрыва линий электросетей, нарушения работы систем жизнеобеспечения граждан.
МЧС призывает жителей и гостей Северном Кавказа быть внимательными и осторожными, не прятаться под деревьями, не топить печи в грозу, не проводить время возле водоемов, по возможности не выезжать на автомобиле во время непогоды.
При возникновении ЧС можно связать с дежурной частью МЧС по телефону 101.