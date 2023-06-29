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Ингушетию будет штормить до 1 июля

Ингушетию будет штормить до 1 июля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Штормовое предупреждение в Ингушетии в связи с усилением ветра продлено до 1 июля. Также возможен подъем уровня воды в реках и сход селей в горах.

Пресс-службы ГУ МЧС по Ингушетии проинформировала о продлении в республике штормового предупреждения о ветре до 25 м/с и ливнях с градом. Режим будет действовать до 1 июля.

«В течение суток 30 июня, ночью и утром 1 июля местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с»

– МЧС РФ

Уточняется, что непогода может привести к повышение уровня воды в реках, в горах не исключен сход селей.

В пятницу, 29 июня в Назрани столбики термометров днем будут подниматься до +19 градусов.

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