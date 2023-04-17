РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Юные вольницы из Дагестана завоевали медали на первенстве РФ

Юные вольницы из Дагестана завоевали медали на первенстве РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Две медали завоевали юные вольницы из Дагестана на первенстве России по женской борьбе в Вышнем Волочке Тверской области.

Две дагестанские вольницы Екатерина Чиканова и Алжана Абакарова завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по женской борьбе в Вышнем Волочке Тверской области среди девушек до 17 лет. Об этом проинформировала пресс-служба Минспорта Дагестана.

«Екатерина Чиканова заняла второе место в весе до 53 кг (тренер спортсменки Касум Насрудинов). Алжана Абакарова «взяла бронзу» первенства страны в весе до 49 кг (тренер – Светлана Грачева)»

– говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спортсменки планируют повышать свои результаты и добиваться новых профессиональных высот.

В сборной Франции по вольной борьбе на ЧЕ будут выступать одни чеченцы

В сборной Франции по вольной борьбе на ЧЕ будут выступать одни чеченцы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version