Юные вольницы из Дагестана завоевали медали на первенстве РФ

Опубликовано: 12:45, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Две медали завоевали юные вольницы из Дагестана на первенстве России по женской борьбе в Вышнем Волочке Тверской области.

Две дагестанские вольницы Екатерина Чиканова и Алжана Абакарова завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по женской борьбе в Вышнем Волочке Тверской области среди девушек до 17 лет. Об этом проинформировала пресс-служба Минспорта Дагестана.

«Екатерина Чиканова заняла второе место в весе до 53 кг (тренер спортсменки Касум Насрудинов). Алжана Абакарова «взяла бронзу» первенства страны в весе до 49 кг (тренер – Светлана Грачева)»

– говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спортсменки планируют повышать свои результаты и добиваться новых профессиональных высот.