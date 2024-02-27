Вестник Кавказа

Ученые раскрыли тайну сверхпрочного раствора башен в Ингушетии

Ученые раскрыли тайну сверхпрочного раствора башен в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секрет прочности башен в Ингушетии раскрыт - найден особый компонент раствора. Ожидается, что восстановлением состава сверхпрочного раствора займутся ученые всего Кавказа.

Визитная карточка Ингушетии - древние башни, могут быть обязаны своей сохранности особому компоненту раствора, использовавшегося при их строительстве.

Башни построены с применением минеральной добавки, выяснили специалисты, взяв 28 проб с башен и храмов в Джейхарском заповеднике.

"Сейчас пытаемся определить, когда эта добавка была внесена в раствор, или это было сделано во время обжига извести, или она вошла в его состав в период приготовления смеси. Нужно понимать, как действует раствор. Он имеет так называемый краткосрочный эффект от набора прочности, когда только башня была построена"

– член комитета торгово-промышленной палаты РФ в сфере строительства, известный в России и Европе специалист по растворам Руслан Марзаганов

Ученый добавил, что вопрос воссоздания рецептуры древнего прочного раствора - дело всего Кавказа. Взаимодействие идет со специалистами из Грузии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1650 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Оттепель принесет Северному Кавказу &quot;мокрые&quot; лавины

Оттепель принесет Северному Кавказу "мокрые" лавины

Бизнесмен грабил школьников в Ингушетии

Бизнесмен грабил школьников в Ингушетии

В Черкесске построят второй завод по производству пряжи

В Черкесске построят второй завод по производству пряжи

Одного из членов нейтрализованной бандгруппы не могут найти в Ингушетии

Одного из членов нейтрализованной бандгруппы не могут найти в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы