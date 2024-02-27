Ученые раскрыли тайну сверхпрочного раствора башен в Ингушетии

Визитная карточка Ингушетии - древние башни, могут быть обязаны своей сохранности особому компоненту раствора, использовавшегося при их строительстве.
Башни построены с применением минеральной добавки, выяснили специалисты, взяв 28 проб с башен и храмов в Джейхарском заповеднике.
"Сейчас пытаемся определить, когда эта добавка была внесена в раствор, или это было сделано во время обжига извести, или она вошла в его состав в период приготовления смеси. Нужно понимать, как действует раствор. Он имеет так называемый краткосрочный эффект от набора прочности, когда только башня была построена"
– член комитета торгово-промышленной палаты РФ в сфере строительства, известный в России и Европе специалист по растворам Руслан Марзаганов
Ученый добавил, что вопрос воссоздания рецептуры древнего прочного раствора - дело всего Кавказа. Взаимодействие идет со специалистами из Грузии.