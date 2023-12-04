Треть россиян с ВНЖ покинули Турцию

Россияне, ранее проживавшие в Турции с ВНЖ, уезжают. С начала года число таких жителей Турции уменьшилось на треть.

В начале года в Турции находились более 154 тыс россиян с видом на жительство в стране, на 7 декабря их число составляет 101 тыс.

С начала года из Турции уехали свыше 53 тыс граждан России с ВНЖ - это 34%.

В управлении по делам миграции Турции не уточняют, с чем связан отток россиян - с окончанием срока ВНЖ или с тем, что вид на жительство в стране не удалось продлить из-за отказа. Большинство россиян получали туристический турецкий ВНЖ, который действует менее года.

Тем, кто остается в Турции после того, как вид на жительство закончится, при выезде нужно заплатить штраф, также на несколько месяц запрещается повторный въезд в Турцию.

Всего в Турции проживает около 1,1 млн иностранных граждан с ВНЖ, половина из них - в Стамбуле, передает РИА Новости.