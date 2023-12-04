Стамбул перестроит дома на случай сильного землетрясения

Жилищный фонд Стамбула в следующем году ждет масштабная реновация. Отстроить дома планируется по всем требованиям сейсмоустойчивости.

Власти Турции объявили о масштабном проекте про реновации жилищного фонда Стамбула в 2024 году. Новые дома будут построены таким образом, чтобы они смогли устоять во время сильного землетрясения. Об этом заявил глава министерства экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

Сейсмологи не единожды говорили о прогнозе сильного землетрясения в районе Стамбула. По предположениям ученых, толчки возможны более 7 баллов. Подобные толчки могут привести к обрушению 90 тыс зданий, поврежденными останутся 260 тыс. жилых домов Стамбула. Без жилья останутся 4,5 млн граждан.

"Не хочу никого пугать, но следует говорить правду: возможное (сильное) землетрясение в Стамбуле чревато плохими последствиями для всей Турции. В Стамбуле, грубо говоря, насчитывается 6 млн домов и около 1,5 млн рабочих мест. Примерно в 600 тыс. единиц жилищного фонда жить рискованно, поэтому нам необходима программа, предусматривающая такое расселение на начальной стадии"

– Мехмет Озхасеки

Министр пообещал в течении 10 дней отправить план проекта на согласование, чтобы в начале следующего года власти смогли преступить к его реализации.