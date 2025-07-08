Вестник Кавказа

Тегеран готов к переговорам, но не откажется от обогащения урана

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Иран готов к переговором по атомному вопросу, но не готов к отказу от обогащения урана.

Власти Ирана готовы возобновить переговорный процесс с США, однако возможность обогащения урана является принципиальным моментом для Тегерана, Исламская Республика не готова к новому раунду консультаций, если Вашингтон будет настаивать на обратном, сообщил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти. 

"Мы не возражаем против переговоров без предварительных условий и при сохранении красных линий, (обозначенных - ред.) Исламской Республикой. Они (США - ред.) говорят, что Иран должен прекратить обогащение, в то время как это (возможность продолжать обогащение - ред.) - одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся"

– Али Акбар Велаяти

Ранее глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что запуск нового раунда переговоров по ядерной проблеме зависит от политики США, которые должны взять ответственность за "ошибки" и показать изменения своих намерений. 

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