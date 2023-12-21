Ставрополье привлекло 300 млрд инвестиционных рублей в 2023 году

Ставропольский край бьет рекорды по привлечению инвестиций. В прошлом году в регионе было потрачено 300 млрд рублей в рамках инвестиционных проектов.

Власти Ставропольского края отмечают рекордные показатели по привлечению инвестиционных денег в регион. В 2023 году в развитие инвестиционных предприятий было вложено 300 млрд рублей. Такую информацию озвучил глава края Владимир Владимиров.

Он рассказал, что инвесторы вкладываются во все сферы региона.

«У нас есть перечень прорывных проектов, только благодаря им к 2030 году мы планируем привлечь в экономику более 711 млрд рублей. Свыше 90% из них — частные вложения»

- Владимир Владимиров

По словам Владимирова подобные вложения помогают создать не только новые объекты, но и дополнительные рабочие места. Таким образом, происходит развитие регионального бюджета.