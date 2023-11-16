В глэмпинги на Ставрополье вложат миллиард рублей

Власти Ставропольского края продолжают работу над созданием в регионе популярных среди туристов глэмпингов. Уже найденные инвесторы выражают готовность вложить в проект в общей сложности 1 млрд рублей.

Почти два десятка компаний будут строить глэмпинги на Ставрополье, рассказал глава регионального МЭР.

По словам Дениса Полюбина, 18 инвесторов уже могут приступить к воплощению проекта в жизнь, пишет ТАСС. Им будет оказана поддержка: земельные участки компании получат без проведения торгов, затраты на строительство будут субсидированы.

"Тем самым реализация проектов позволит не только повысить туристическую привлекательность, но и принести в копилку края порядка 1 млрд рублей, создать более 100 рабочих мест"

– министр

Как добавили в ведомстве, сейчас при участии районных администраций выбираются участки, где появятся глэмпинги. На перспективу разрабатываются новые формы поддержки этого направления туризма.

Глэмпинг – что это такое простыми словами?

Глэмпинг – это более современный, а точнее, более комфортабельный и менее энергозатратный кемпинг, то есть отдых на природе. Вместо палаток туристы живут, как правило, в удобных домиках, организаторы предоставляют все необходимое для беззаботного времяпрепровождения. Такой отдых обходится дороже стандартных диких "вылазок" на природу с палатками.