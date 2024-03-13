Ставрополье будет летать в Турцию каждый день

Из аэропорта Ставрополя будут осуществляться ежедневные вылеты в Турцию. Добавились регулярные рейсы в Анталью.

Начиная с 1 апреля аэропорт Ставрополя увеличит частоту рейсов в Турцию. Больше рейсов в Турцию означает больше гибкости и удобства для тех, кто мечтает о пляжном отдыхе на берегу Эгейского моря или ознакомлении с богатой культурой страны. Теперь жители Ставрополя смогут летать в Турцию каждый день, выбирая удобное время и дату для своей поездки.

«Рейсы в Турцию будут выполняться ежедневно. Добавились регулярные рейсы в Анталью, чего не было в прошлом сезоне. Плюс увеличились провозные емкости — если раньше были только чартерные рейсы Red Wings на суперджетах (100 человек), то сейчас будет также летать и „Победа“ (189 человек)»

– администрация аэропорта.

Почему стоит выбрать Турцию для отпуска

Отметим, что Турция – это удивительная страна, где сочетаются древняя история, кристально чистое море, вкусная местная кухня и гостеприимные люди. Благодаря разнообразию развлечений и достопримечательностей здесь каждый найдет что-то по душе: будь то романтический ужин на закате, активный отдых на водных видов спорта или шопинг в местных базарах.

Увеличение частоты рейсов из аэропорта Ставрополя в Турцию - это отличная новость для всех любителей путешествий.