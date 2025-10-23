США могут предоставить Саудовской Аравии гарантии безопасности

На следующей неделе наследный принц Саудовской Аравии отправится в Вашингтон. В ходе поездки он проведет переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время поездки в Соединенные Штаты рассчитывает получить от президента этой страны Дональда Трампа гарантии безопасности по примеру тех, которые ранее были предоставлены Катару. Об этом сообщают информированные источники.

По данным агентства Bloomberg, наследный принц с большой долей вероятности королевства сможет добиться этого, укрепив тем самым безопасность страны.

Источники также отмечают, что Эр-Рияд планирует заказать у Вашингтона истребители F-35. Трамп может одобрить их продажу.

Напомним, в начале осени американский лидер подписал указ, согласно которому США будут рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. В случае такой атаки США обязуются принять подходящие меры, включая дипломатические, экономические и даже военные.

Наследный принц Саудовской Аравии прилетит в США в ближайший вторник, 18 ноября. Это будет его первая поездка в Америку с 2018 года.