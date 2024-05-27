Сочи стал любимым курортом россиян в июне

Порядка 19% бронирования отелей в июне пришлось на Сочи. Второе и третье места разделили Санкт-Петербург и Анапа.

Для отдыха в первом месяце лета в РФ российские туристы чаще всего выбирали Сочи –19% забронированных отелей и хостелов от общего числа по стране. На втором и третьих местах – северная столица и Анапа с 12% и 10% брони соответственно.

Почему стоит отдохнуть в Сочи

Сочи славится своим умеренным климатом, благодаря которому здесь цветут пальмы и кипарисы, а средняя температура в июне составляет около +25 градусов. Это идеальное время для пляжного отдыха и загара на берегу Черного моря. Кроме того, в июне уже начинают цвести розы в розариях города, создавая удивительные ароматы и краски.

Также здесь можно найти разнообразные развлечения для всех возрастов и вкусов. Можно отправиться на прогулку в горы или посетить парк аттракционов, попробовать свои силы на водных видеоиграх или покататься на яхте.

Кроме того, в Сочи можно посетить музеи, галереи, театры, узнать больше о кавказских традициях и народном искусстве.