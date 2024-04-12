Вестник Кавказа

Шесть поселений запитают от новой подстанции на Ставрополье

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроподстанция «Змейка» начала работу в Ставропольском крае. Объект полностью оснащен отечественным оборудованием, отметил глава региона.

На Ставрополье завершилось строительство современной электроподстанции, которая станет ключевым звеном в энергоснабжении шести населенных пунктов.

«Новый энергообъект позволит повысить качество и надежность электроснабжения более 12-ти тысяч ставропольцев. Это жители поселков Змейка, Новотерский, Железноводский, Привольный, Бородыновка, а также хутора Воронов. Подстанция построена по быстровозводимой технологии и полностью оснащена отечественным оборудованием»

– губернатор Владимир Владимиров,

Новая электроподстанция обладает современным оборудованием, позволяющим эффективно управлять производством и распределением электроэнергии. Технические характеристики объекта соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности.

В результате строительства электроподстанции на Ставрополье жители шести населенных пунктов получают надежный и стабильный источник электроэнергии, а регион в целом приобретает новые возможности для развития и модернизации своей энергетики.

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