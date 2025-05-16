Секретарь Совбеза Ирана и Патрушев провели встречу в Москве

В Москве состоялась встреча секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Акбар Ахмадиан и помощника президента РФ Николая Патрушева, информирует посольство Ирана.
"Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан во время его визита в Москву встретился с <...> помощником президента России Николаем Патрушевым и обсудил развитие двусторонних отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами"
– посольство
На встрече Ахмадиан и Патрушев обсудили процесс реализации важнейших договоренностей Москвы и Тегерана в различных сферах.
Секретарь иранского Совбеза находится с визитом в российской столице, он принимает участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.