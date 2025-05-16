Вестник Кавказа

Секретарь Совбеза Ирана и Патрушев провели встречу в Москве

Секретарь Совбеза Ирана и Патрушев провели встречу в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитие отношений Москвы и Тегерана обсудили на встрече секретарь иранского Совбеза и помощник президента РФ. Было уделено внимание ходу реализации двусторонних договоренностей.

В Москве состоялась встреча секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Акбар Ахмадиан и помощника президента РФ Николая Патрушева, информирует посольство Ирана.

"Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан во время его визита в Москву встретился с <...> помощником президента России Николаем Патрушевым и обсудил развитие двусторонних отношений в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами"

– посольство

На встрече Ахмадиан и Патрушев обсудили процесс реализации важнейших договоренностей Москвы и Тегерана в различных сферах.

Секретарь иранского Совбеза находится с визитом в российской столице, он принимает участие в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.