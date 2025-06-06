Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили в ноябре

Российская сборная по футболу сыграет с Перу и Чили в Санкт-Петербурге и Сочи.

Сборная России проведет две товарищеские встречи с национальными командами Перу и Чили в ноябре, информирует пресс-служба РФС.

Сообщается, что игра с Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября. Матч с другой южноамериканской сборной запланирован в Сочи, он должен пройти 15 ноября.

Отметим, что обе сборные являются серьезными соперниками по футбольным меркам, многие игроки которых играют в европейских чемпионатах. Сборная Перу сейчас занимает 42 место в рейтинге ФИФА, Чили сейчас располагается на 57 месте. Чилийцы дважды становились сильнейшей командой Южной Америки – в 2015 и 2016 годах.