Вестник Кавказа

Ребенок выпал из окна в Кисловодске

Ребенок выпал из окна в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло сегодня днем в Кисловодске. Маленький ребенок выпал из окна. Выжил ли малыш – пока не известно. На место событий направились экстренные службы, сообщил глава города.

Падение ребенка из окна случилось сегодня в Кисловодске на Ставрополье. О происшествии сообщил глава города.

"В Кисловодске беда"

– Евгений Моисеев

По словам градоначальника, ЧП случилось в многоэтажке. Точный возраст ребенка пока не известен, видимо, ему около 4 лет. Он выпал с третьего этажа, из окна.

Экстренные службы спешат на место инцидента.

Напомним, с наступлением теплого времени года случаи выпадения маленьких детей из окон происходят регулярно. Проблема в том, что многие оставляют открытыми окна, рассчитывая, что москитные сетки удержат ребенка. Однако они не рассчитаны на такую нагрузку, и часто дети, опираясь на эти сетки, выпадают вместе с ними.

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