Раскрыта причина конфликта драчунов из Дагестана

Опубликовано: 13:51, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Драка со стрельбой с участием школьников в Махачкале началась из-за переписки одного молодого человека с сестрой другого. Составлено 16 протоколов, с драчунами проведена беседа.

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила о составлении 16 протоколов на участников массовой драке со стрельбой в столице республики.

Драчунов установили и доставили в полицию. Как заявили в ведомстве, потасовка со стрельбой произошла из-за переписки одного участника с сестрой другого.

"В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю"

- МВД Дагестана

Отмечается, что с зачинщиками и родителями провели профилактическую беседу.

Драка школьников в Махачкале

Массовая драка со стрельбой возле махачкалинской гимназии №11 произошла 4 сентября. Участниками стали школьники, которые после приезда правоохранителей разбежались.