Раскрыта причина конфликта драчунов из Дагестана

Драка со стрельбой с участием школьников в Махачкале началась из-за переписки одного молодого человека с сестрой другого. Составлено 16 протоколов, с драчунами проведена беседа.
Пресс-служба МВД Дагестана сообщила о составлении 16 протоколов на участников массовой драке со стрельбой в столице республики.
Драчунов установили и доставили в полицию. Как заявили в ведомстве, потасовка со стрельбой произошла из-за переписки одного участника с сестрой другого.
"В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю"
- МВД Дагестана
Отмечается, что с зачинщиками и родителями провели профилактическую беседу.
Драка школьников в Махачкале
Массовая драка со стрельбой возле махачкалинской гимназии №11 произошла 4 сентября. Участниками стали школьники, которые после приезда правоохранителей разбежались.