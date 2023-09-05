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Раскрыта причина конфликта драчунов из Дагестана

Раскрыта причина конфликта драчунов из Дагестана
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
Драка со стрельбой с участием школьников в Махачкале началась из-за переписки одного молодого человека с сестрой другого. Составлено 16 протоколов, с драчунами проведена беседа.

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила о составлении 16 протоколов на участников массовой драке со стрельбой в столице республики.

Драчунов установили и доставили в полицию. Как заявили в ведомстве, потасовка со стрельбой произошла из-за переписки одного участника с сестрой другого.

"В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю"

- МВД Дагестана

Отмечается, что с зачинщиками и родителями провели профилактическую беседу.

Драка школьников в Махачкале

Массовая драка со стрельбой возле махачкалинской гимназии №11 произошла 4 сентября. Участниками стали школьники, которые после приезда правоохранителей разбежались.

Угрозы спровоцировали драку и стрельбу школьников в Дагестане

Угрозы спровоцировали драку и стрельбу школьников в Дагестане

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