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Угрозы спровоцировали драку и стрельбу школьников в Дагестане

Угрозы спровоцировали драку и стрельбу школьников в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Школьники одной из школ Махачкала устроили драку со стрельбой. Причиной стали мат и угрозы одного из мальчиков. Конфликт завершился после приезда полиции.

Махачкалинские школьники затеяли драку со стрельбой возле гимназии №11.

Как пишут местные телеграм-каналы, причиной потасовки стали угрозы и оскорбительные высказывания одного из учеников. После школьники устроили драку, которая переросла в стрельбу.

Отмечается, что к месту конфликта прибыл наряд полиции, однако подростки, увидев сотрудников правоохранительных органов, разбежались.

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