Угрозы спровоцировали драку и стрельбу школьников в Дагестане

Школьники одной из школ Махачкала устроили драку со стрельбой. Причиной стали мат и угрозы одного из мальчиков. Конфликт завершился после приезда полиции.
Махачкалинские школьники затеяли драку со стрельбой возле гимназии №11.
Как пишут местные телеграм-каналы, причиной потасовки стали угрозы и оскорбительные высказывания одного из учеников. После школьники устроили драку, которая переросла в стрельбу.
Отмечается, что к месту конфликта прибыл наряд полиции, однако подростки, увидев сотрудников правоохранительных органов, разбежались.