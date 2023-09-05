Угрозы спровоцировали драку и стрельбу школьников в Дагестане

Опубликовано: 9:41, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Школьники одной из школ Махачкала устроили драку со стрельбой. Причиной стали мат и угрозы одного из мальчиков. Конфликт завершился после приезда полиции.

Махачкалинские школьники затеяли драку со стрельбой возле гимназии №11.

Как пишут местные телеграм-каналы, причиной потасовки стали угрозы и оскорбительные высказывания одного из учеников. После школьники устроили драку, которая переросла в стрельбу.

Отмечается, что к месту конфликта прибыл наряд полиции, однако подростки, увидев сотрудников правоохранительных органов, разбежались.