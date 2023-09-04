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Салат "Оливье" стал причиной массового отравления в Дагестане

Салат &quot;Оливье&quot; стал причиной массового отравления в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из сел в Дагестане случилось массовое пищевое отравление. В больницу были отправлены 16 человек. Причиной мог стать салат "Оливье".

В дагестанском селе Кахиб 16 человек были госпитализированы из-за отравления салатом "Оливье", пострадавшими оказались и дети, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РД.

Инцидент произошел после проведения мавлида. У отравившихся выявили проявления рвоты и диареи.

В ходе расследования сотрудники ведомства установили, что причиной массового отравления стал салат "Цезарь" на домашнем майонезе. В него также входили сырые желтки, а блюдо хранилось с утро до вечера при комнатной температуре.

В настоящее время, как заявили в Роспотребнадзоре, проводятся лабораторные исследования.

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