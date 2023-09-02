Дагестанский коммивояжер срезал серьги с 86-летней пенсионерки

Возмутительное преступление было совершено на днях в Сергокалинском районе, о нем рассказали в полиции Дагестана.
К правоохранителям обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что некий мужчина пришел к ней домой и, использовав насилие, отнял у нее золотые сережки. Ущерб женщина оценила в 30 тыс рублей.
Правоохранители доставили в отдел подозреваемого – 30-летнего мужчину, который временно живет в Махачкале.
Мужчина сообщил, что живет за счет продажи различных бытовых товаров. В тот день он зашел во двор частного дома, где стояла пенсионерка. Преступника пленили ее золотые сережки, и он попробовал уговорить ее обменять их на свои товары.
Но женщина не знала русского языка и не понимала, что он хочет от нее. Тогда коммивояжер попробовал сорвать серьги, но не смог – они были серьги были привязаны ниткой.
"Схватив со стола ножницы, он повалил жительницу села на диван и, разрезав нить, снял украшения, после чего покинул дом"
– МВД Дагестана
Полицейские быстро задержали грабителя. Серьги вернулись владелице. Открыто уголовное дело по факту грабежа.