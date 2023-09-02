Дагестанский коммивояжер срезал серьги с 86-летней пенсионерки

Опубликовано: 2:14, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Молодой торговец силой отнял золотые сережки у женщины преклонных лет в Сергокалинском районе. Для совершения преступления ему пришлось воспользоваться ножницами.

Возмутительное преступление было совершено на днях в Сергокалинском районе, о нем рассказали в полиции Дагестана.

К правоохранителям обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что некий мужчина пришел к ней домой и, использовав насилие, отнял у нее золотые сережки. Ущерб женщина оценила в 30 тыс рублей.

Правоохранители доставили в отдел подозреваемого – 30-летнего мужчину, который временно живет в Махачкале.

Мужчина сообщил, что живет за счет продажи различных бытовых товаров. В тот день он зашел во двор частного дома, где стояла пенсионерка. Преступника пленили ее золотые сережки, и он попробовал уговорить ее обменять их на свои товары.

Но женщина не знала русского языка и не понимала, что он хочет от нее. Тогда коммивояжер попробовал сорвать серьги, но не смог – они были серьги были привязаны ниткой.

"Схватив со стола ножницы, он повалил жительницу села на диван и, разрезав нить, снял украшения, после чего покинул дом"

– МВД Дагестана

Полицейские быстро задержали грабителя. Серьги вернулись владелице. Открыто уголовное дело по факту грабежа.