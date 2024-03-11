Полицейского и давшую ему взятку женщину будут судить в Ингушетии

В Ингушетии стали фигурантами уголовных дел полицейский и женщина, давшая ему взятку. Случай произошел в селе Южное прошлой осенью.

В Ингушетии завели уголовное дело в отношении сотрудника полиции, вымогавшего взятку у местной жительницы. Об этом сказано в пресс-релизе СУ СКР по республике.

Следствие утверждает, что в ноябре 2023 года инспектор ДПС остановил в селе Южное выехавшую на "встречку" машину, за рулем которой находилась 36-летняя девушка.

"Сотрудник полиции потребовал от подозреваемой перечислить на указанный им банковский счет взятку в размере 50 тыс рублей за непривлечение к административной ответственности"

– пресс-служба ведомства

Водитель передала инспектору указанную сумму, а он за это не стал составлять протокол о правонарушении.

Уголовное дело возбудили не только в отношении сотрудника ДПС, но и в отношении женщины. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу.