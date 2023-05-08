Первый концерт экстравагантного дуэта Hurts пройдет в Грузии

Опубликовано: 5:25, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Череда музыкальных концертов в Грузии летом пополнится еще одним мероприятием. В Тбилиси приезжает знаменитый британский дуэт Hurts. Концерт пройдет в начале июля.

Жители и гости Грузии впервые смогут "вживую" ознакомиться с творчеством британской группы Hurts, концерт анонсировали организаторы.

Музыканты приедут в грузинскую столицу 4 июля. Выступление состоится в Тбилисском концертном зале.

В состав дуэта Hurts входят Тео Хатчкрафт (вокал) и Адам Андерсон (музыка и продюсирование). Группа начинала с электронного попа, постепенно звучание сменилось на рок.

Визитная карточка дуэта - элегантные видео и драматический настрой.