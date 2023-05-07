В Грузию летом приедут The Killers

Опубликовано: 7:12, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В августе в Грузии состоится несколько концертов звезд мировой сцены. Под конец лета с выступлениями приедут Imagine Dragons и The Killers. Билеты уже в продаже.

Шесть концертов мировых звезд запланировано в Грузии в августе этого года. Они пройдут в Тбилиси и Шекветили.

Основной концертной площадкой станет курортный поселок Шекветили в Гурии, славный соснами и черным песком. Поселок расположен в часе езды от Батуми. Там на современной площадке Black Sea Arena 5 и 6 августа выступят ар-н-би-фанк коллектив Nile Rodgers & Chic и французский электронщик-мультиинструменталист French Kiwi Juice (FKJ).

На 10 августа в Шекветели в The Social Space запланирован сет британского диджея Damian Lazarus, 18 августа на этой же площадке на сцену выйдут All Day I Dream.

Рокеры из США, группа The Killers выступит в зале Black Sea Arena 15 августа.

Лето в Грузии завершится концертом инди-группы Imagine Dragons, он, согласно афише, пройдет в грузинской столице 31 августа, на стадионе им. Месхи.

Билеты на концерты уже поступили в продажу, купить их можно онлайн, на сайтах концертных площадок.