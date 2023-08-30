Названа причина массовой гибели птиц в Ингушетии

Специалисты не обнаружили у погибших в Ингушетии птиц следы инфекции. Согласно предварительным данным, голуби погибли из-за теплового стресса.
Причиной массовой гибели птиц, зафиксированной около пруда в Назрани, мог стать тепловой стресс. Об этом рассказали в ветеринарном управлении Ингушетии.
"В связи с гибелью голубей возле городского пруда в Назрани специалисты ветслужбы произвели отбор проб павших птиц. Лабораторные исследования на инфекционные и иные заболевания дали отрицательный результат"
– пресс-служба
Там полагают, что птицы погибли из-за 40-градусной жары, охватившей республику в августе.
Специалисты отмечают, что ситуация аналогична той, что была в прошлом году.
Напомним, год назад в том же пруду произошла массовая гибель рыб.