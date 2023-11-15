На Ставрополье жестко приземлился вертолет

Вертолет совершал на Ставрополье облет нефтепровода. Инцидент случился возде дороги, соединяющей Пятигорски и Георгиевск.

В Ставропольском крае несколько часов назад совершил жесткую посадку вертолет. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале главы Георгиевского округа Андрея Зайцева в понедельник.

Случай произошел в 10:00.

"На территории Георгиевского округа, возле дороги "Пятигорск - Георгиевск", около 10 часов утра совершил жесткую посадку и перевернулся на бок вертолет Ми-2, принадлежащий коммерческой компании, который совершал облет нефтепровода"

– Андрей Зайцев

На момент происшествия в салоне находились только пилоты, они не получили никаких травм.

Согласно предварительной информации, инцидент случился из-за отказа одного из двигателей.

Ведется расследование произошедшего.