Москвичи заинтересовались донской культурой

Столичные туристы проявили неожиданный интерес к красотам Дона - туристический поток туристический поток между Ростовской областью и Москвой показал рост на 17%.

Донской регион, долгое время считавшийся для жителей Москвы не более чем транзитом, в нынешнем году неожиданно показал интерес со стороны жителей мегаполиса – всего за шесть месяцев года его посетили свыше 135 тыс москвичей, рассказали в правительстве Ростовской области.

"Долгое время Ростовская область считалась преимущественно транзитным регионом. Однако ориентирование туризма на внутренний рынок, активная работа по продвижению туристического потенциала донского края на федеральных мероприятиях и выставках позволяют открыть регион заново"

- глава управления регионального взаимодействия комитета по туризму Москвы Надежда Зотова

Москва заинтересовала дончан еще больше: за 6 месяцев этого года в столице побывали 300 тыс дончан - на 30% больше, чем годом ранее, и это пока: взаимный поток туристов до конца года вырастет несмотря на то, что закрыт донской аэропорт Платов, передает "АиФ-Ростов".