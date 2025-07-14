Масштабный спорткомплекс с бассейнами открылся в Грозном

Новый спортивный комплекс с двумя бассейнами и трибунами на 520 мест открыли в Грозном. Он был создан для увеличения популярности плавания в Чечне, рассказал глава региона Рамзан Кадыров.
"Комплекс призван популяризировать плавание - один из олимпийских видов спорта - и станет местом, где юные жители республики смогут сделать первые шаги в спорте и прийти к вершинам мастерства"
- Рамзан Кадыров
Он передал, что спорткомплекс был построен в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта". Планируется, что он будет принимать тренировки спортсменов, соревнования и массовые мероприятия.
Сегодня власти Чечни стараются создать все условия для развития нового поколения и воспитания чемпионов, которые в будущем прославят республику на всероссийской и международной аренах, добавил Рамзан Кадыров.