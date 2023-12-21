«Мамисон» оборудуют пожарной частью

Курорта «Мамисон» оборудуют собственно пожарной частью. Кроме того, пожарные части появятся еще в 3 населенных пунктах Северной Осетии.
Дополнительные меры безопасности предпримут на курорте «Мамисон» - здесь появится пожарная часть. По словам главы региона, данная мера позволит повысить степень реагирования в случае ЧП.
«На территории курорта „Мамисон“, в селениях Мацута и Дзуарикау, а также станице Павлодольская предусмотрено поэтапное создание 4 подразделений субъектовой противопожарной службы. Это позволит снизить время реагирования на пожары, уменьшит потери»
– Сергей Меняйло
Данный вопрос власти Северной Осетии обсуждали с представителем МЧС РФ. Стороны пришли к решению, что помимо «Мамисона» свои пожарные части получат еще три населенных пункта республики.
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