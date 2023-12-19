В Северной Осетии построили первый участок дороги к "Мамисону"

В Северной Осетии закончилось строительство первой части дорожного полотна, которое ведет к горнолыжному курорту "Мамисон". Завершить возведение второй части магистрали планируется в следующем году.
Глава комитета дорожного хозяйства региона Тариэль Солиев рассказал, что курорт продолжает активно строиться и здесь возводится туристическая инфраструктура, которая будет соответствовать мировым стандартам.
"Соответствовать современным российским и международным требованиям должна и дорожная инфраструктура, ведущая к комплексу. Сейчас уже успешно завершены работы по реконструкции первого участка дороги к Мамисону — от автомагистрали "Транскам" к тоннелю и далее к мосту у селения Нижний Зарамаг, протяжённостью 3,850 км"
- Тариэль Солиев
Дорога к курорту была расширена и оборудована системой ливневой канализации. Кроме этого, рабочие укрепили подпорные стены, чтобы защитить дорогу от падения камней. Также отремонтирован мост через реку Ардон.