Махачкала вернула себе 200 кв метров земли

Столица Дагестана вернула себе в собственность земельный участок площадью 200 кв метров, расположенный в парковой зоне на одном из проспектов города.
Расположенный на проспекте Имама Шамиля земельный участок, площадь которого составляет 200 квадратных метров, вернули в собственность Махачкалы, сообщает пресс-служба правового управления города.
Советский районный суд города вынес постановление о возвращении этого куска земли в собственность столицы Дагестана. Однако претендент на участок не согласился с требованием суда и обжаловал решение. Во вторник Верховный суд принял решение оставить в силе передачу участка земли.
Ранее правовое управление Махачкалы рассказывало о том, что в городскую собственность удалось вернуть два земельных участка площадью 500 кв м и 245 га.