Махачкала вернула себе 200 кв метров земли

Опубликовано: 22:38, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столица Дагестана вернула себе в собственность земельный участок площадью 200 кв метров, расположенный в парковой зоне на одном из проспектов города.

Расположенный на проспекте Имама Шамиля земельный участок, площадь которого составляет 200 квадратных метров, вернули в собственность Махачкалы, сообщает пресс-служба правового управления города.

Советский районный суд города вынес постановление о возвращении этого куска земли в собственность столицы Дагестана. Однако претендент на участок не согласился с требованием суда и обжаловал решение. Во вторник Верховный суд принял решение оставить в силе передачу участка земли.

Ранее правовое управление Махачкалы рассказывало о том, что в городскую собственность удалось вернуть два земельных участка площадью 500 кв м и 245 га.

