Летевший в Петербург аэробус благополучно сел в аэропорту Минвод

Экипаж аэробуса авиакомпании "Россия", у которого сработал аварийный датчик давления воздуха в салоне, успешно совершил посадку в аэропорту вылета в Минводах, компания заменит его резервным бортом.

Аэробус авиакомпании "Россия", летевший рейсом №6358 из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, успешно произвел аварийную посадку в аэропорту вылета после того, как у него сработал аварийный датчик давления в салоне авиалайнера.

"Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды - Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13 мск"

- пресс-служба авиакомпании

Специалисты технических служб сейчас осматривают воздушное судно, однако его пассажиры полетят на другом, резервном самолете компании – в 20:30 он вылетел за ними Прибытия резервного авиалайнера пассажиры будут ожидать в аэропорту Минвод, где их обеспечат горячей едой и напитками.