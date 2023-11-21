Лавров обсудил с коллегой из Ирана ситуацию в Газе

Россия и Иран будут наращивать сотрудничество, в том числе и экономическое. Об этом договорились главы МИД России и Ирана.

Главы российского и иранского внешнеполитических ведомств провели переговоры, центром которых стал очередной виток эскалации в секторе Газа.

«Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес»

– МИД РФ

Кроме того, что стороны обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, развитие экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления Запада. И пришли к выводу о необходимости дальнейшего расширения и укрепления отношений двух республик.

Напомним, что глава МИД ИРИ находится в Москве с официальным визитом.