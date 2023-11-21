Россия и Иран объединяются в борьбе с санкциями

Главы российской и иранской дипломатий подписали соглашение о противодействии санкциям. Это произошло на саммите руководителей МИД стран прикаспийской пятерки.

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян заключили соглашение о работе двух государств против санкционного давления.

Как сообщили в РИА Новости, документ называется "Декларация России и Ирана о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".

Главы ведомств подписали документ в Москве на саммите руководителей МИД стран, входящих в прикаспийскую пятерку.