Курорт Мамисон: кто построит горнолыжные трассы?

Опубликовано: 13:15, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выбран подрядчик для строительства трасс на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Это компания из КБР. Подробная информация опубликована на официальных ресурсах.

Стало известно, кто будет прокладывать трассы на строящемся курорте "Мамисон", который создается в Северной Осетии. Детали размещены на сайте государственных закупок.

За работу возьмется стройкомпания "Ассо", базирующаяся в КБР. Она построит две трассы за почти 691,5 млн рублей.

Прокладка трасс стартует в 2023 году. К 30 ноября будущего года объекты должны быть сданы.

Когда достроят Мамисон?

Ранее сообщалось, что все основные объекты курорта планируется построить в этом и в будущем году. Туристы смогут отдохнуть и покататься на горных лыжах в Северной Осетии уже следующей зимой.