Новак назвал курорт "Мамисон" одним из самых перспективных проектов

Опубликовано: 0:44, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горнолыжный курорт "Мамисон", строительство которого ведется сейчас в Северной Осетии, после запуска встанет в один ряд с такими крупными локациями, как "Архыз" и "Эльбрус". Так перспективы проекта оценил вице-премьер РФ.

Зампредседателя правительства Александр Новак дал высокую оценку будущего, которое ожидает строящийся пока горнолыжный курорт "Мамисон". Ход реализации проекта он обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Новак подчеркнул, что создание "Мамисона" контролируют лично Владимир Путин и Михаил Мишустин.

"Это один из наиболее перспективных проектов туристической инфраструктуры не только Северного Кавказа, но и всего юга России. Он войдет в один ряд с такими значимыми горнолыжными комплексами, как "Архыз" и "Эльбрус"

– вице-премьер

Чиновник обратил особое внимание на то, что курорт должен быть запущен строго в запланированное время.

Когда откроется "Мамисон"?

Ранее сообщалось, что первые туристы смогут посетить курорт уже в 2024 году, а точнее, зимой 2024-2025 годов. Такие сроки озвучивал Меняйло летом.

В декабре 2022 года был закончен тоннель, ведущий к территории курорта. В конце лета-2023 стартовало строительство отеля. Параллельно создается внутренняя инфраструктура.

Ведутся работы над собственно объектами для катания на горных лыжах и сноубордах. Так, до конца года предполагается проложить две канатные дороги и первые 20 км горнолыжных трасс.