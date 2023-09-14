Новак назвал курорт "Мамисон" одним из самых перспективных проектов

Зампредседателя правительства Александр Новак дал высокую оценку будущего, которое ожидает строящийся пока горнолыжный курорт "Мамисон". Ход реализации проекта он обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.
Новак подчеркнул, что создание "Мамисона" контролируют лично Владимир Путин и Михаил Мишустин.
"Это один из наиболее перспективных проектов туристической инфраструктуры не только Северного Кавказа, но и всего юга России. Он войдет в один ряд с такими значимыми горнолыжными комплексами, как "Архыз" и "Эльбрус"
– вице-премьер
Чиновник обратил особое внимание на то, что курорт должен быть запущен строго в запланированное время.
Когда откроется "Мамисон"?
Ранее сообщалось, что первые туристы смогут посетить курорт уже в 2024 году, а точнее, зимой 2024-2025 годов. Такие сроки озвучивал Меняйло летом.
В декабре 2022 года был закончен тоннель, ведущий к территории курорта. В конце лета-2023 стартовало строительство отеля. Параллельно создается внутренняя инфраструктура.
Ведутся работы над собственно объектами для катания на горных лыжах и сноубордах. Так, до конца года предполагается проложить две канатные дороги и первые 20 км горнолыжных трасс.