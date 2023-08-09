Курорт Мамисон благоустроят в 2024 году

Опубликовано: 20:12, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Мамисон" в 2024 году благоустроят и озеленят, масштабные работы пройдут в деревне Калак. Курорт в Северной Осетии готовится принять гостей уже в 2024 году.

В будущем году в Северной Осетии стартуют работы по благоустройству всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон".

"Кавказ.РФ подписал договор на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству строящегося горнолыжного комплекса "Мамисон". Сумма контракта - 60 млн рублей"

– Кавказ.РФ

Инфраструктуру создадут в деревне Калак, будет произведено озеленение территории по специально разработанным эскизам, площадь работ составит 8 га.

Напомним, курорт "Мамисон" сможет принять первых туристов в будущем году.