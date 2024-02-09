Крымчане снова будут отмечать христианские и мусульманские праздники

Глава Крыма Сергей Аксенов установил для жителей полуострова четыре дополнительных выходных из-за предстоящих христианских и мусульманских праздников – Пасхи, Курбан-байрама, Троицы и Ураза-байрама.
В нынешнем году жителей Крыма ждут дополнительные четыре выходных дня, связанные с религиозными праздниками, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"В 2024 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 12 апреля в связи с празднованием Ораза-байрама (Ураза-байрама - ред.), 6 мая в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 24 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы"
- Сергей Аксенов
Указ о дополнительных выходных уже опубликован на правительственном портале Крыма, добавил Аксенов.
Напомним, такие выходные объявляются в республике ежегодно с 2014 года.