Вестник Кавказа

Крымчане снова будут отмечать христианские и мусульманские праздники

Крымчане снова будут отмечать христианские и мусульманские праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Крыма Сергей Аксенов установил для жителей полуострова четыре дополнительных выходных из-за предстоящих христианских и мусульманских праздников – Пасхи, Курбан-байрама, Троицы и Ураза-байрама.

В нынешнем году жителей Крыма ждут дополнительные четыре выходных дня, связанные с религиозными праздниками, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В 2024 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 12 апреля в связи с празднованием Ораза-байрама (Ураза-байрама - ред.), 6 мая в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 24 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы"

- Сергей Аксенов

Указ о дополнительных выходных уже опубликован на правительственном портале Крыма, добавил Аксенов.

Напомним, такие выходные объявляются в республике ежегодно с 2014 года.

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