Кинологи ищут взрывчатку в отеле международного класса на Ставрополье

Неизвестные сообщили о взрывчатке в 4-звездочной гостинице в Ставропольском крае. В настоящее время здание проверяют кинологи.
Кинологи проверяют на предмет минирования отель международного класса в Кисловодске. Об этом поведал глава курорта.
По словам Евгения Моисеева, ранее сегодня поступила информации о заложенной в здании взрывчатке.
"Впервые поступила информация о наличии взрывчатых веществ в гостинице "Green Resort", которая расположена в элитном жилом комплексе "Green Park" по улице Шаумяна"
– глава города
Моисеев также подчеркнул, что на месте находятся представители экстренных служб.
Он добавил, что гостиница располагается в центральной туристической зоне курорта.