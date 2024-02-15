Вестник Кавказа

Кинологи ищут взрывчатку в отеле международного класса на Ставрополье

Green Resort Hotel & SPA в Кисловодске
© Фото: скриншот из видео на сайте Green Resort Hotel & SPA
Неизвестные сообщили о взрывчатке в 4-звездочной гостинице в Ставропольском крае. В настоящее время здание проверяют кинологи.

Кинологи проверяют на предмет минирования отель международного класса в Кисловодске. Об этом поведал глава курорта.

По словам Евгения Моисеева, ранее сегодня поступила информации о заложенной в здании взрывчатке.

"Впервые поступила информация о наличии взрывчатых веществ в гостинице "Green Resort", которая расположена в элитном жилом комплексе "Green Park" по улице Шаумяна"

– глава города

Моисеев также подчеркнул, что на месте находятся представители экстренных служб.

Он добавил, что гостиница располагается в центральной туристической зоне курорта.

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