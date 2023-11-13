К ставропольским школам обновят дороги

Добраться до школы будет проще после реализации региональной программы "Дорога в школу". Планируется, что все дороги и тротуары, ведущие к учебным заведениям региона, будут отремонтированы.

На Ставрополье в будущем году стартует реализация программы "Дорога в школу". В рамках проекта будут обновляться авто- и пешеходные дороги, ведущие к образовательным учреждениям региона.

"Министерство дорожного хозяйства Ставрополья совместно с министерством образования края в 2024 году впервые начнет реализацию программы "Дорога в школу"

– Министерство дорожного хозяйства и транспорта

Уточняется, что участвовать в проекте будут все краевые территории. На эти цели будет выделено около 500 млн рублей.

По словам главы Ставрополья, в скором времени в краевой столице завершится возведение трех школ. В частности, речь идет о школе на 990 мест на улице Федеральной. Сейчас здесь ведутся внутренние работы. Планируется, что школа распахнет двери уже в январе.