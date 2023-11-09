Дорога Барда-Агдам будет готова к концу 2024 года

Движение по автомобильной дороге, которая соединит Агдам и Барду, запустят в конце следующего года. Автомагистраль будет состоять из четырех полос с дорожками для велотранспорта.

Четырехполосная автомобильная дорога между Агдамом и Бардой будет построена к концу следующего года. Информацию об этом озвучил заместитель специального представителя Президента Азербайджана в Карабахском экономическом районе (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

Он рассказал, что дорога будет соединяться с городской транспортной инфраструктурой и позволит избежать образования пробок. Кроме этого, на маршруте будут предусмотрены дорожки для велосипедистов и пешеходов, парковочные зоны и выделенные полосы для общественного транспорта.

Также Гаджиев поделился, что Агдам ждет масштабный проект по созданию прочей городской инфраструктуры. Власти ожидают, что после завершения всех работ город превратится в самый современный населенный пункт республики.

«В Агдаме также будут функционировать Центр мугама, отели, центральный и лесопарк. В городской зоне отдыха будет создано искусственное озеро, а вокруг него – бульвар и лесопарк. Для обеспечения горожан теплом планируется строительство котельных комплексов. Одним словом, Агдам действительно станет одним из самых современных и величественных городов Азербайджана»

- Башир Гаджиев