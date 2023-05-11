Источник назвал срок запуска рейсов из России в Грузию

Уже на следующий неделе планируется запустить полеты из России в Грузию. Эта мера стала возможной после отмены визового режима для граждан Грузии.
Полеты в Грузию планируется начать уже на следующей неделе. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиакругах.
"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе"
– собеседник агентства.
Напомним, что в минувшую среду президентом России был подписан указ об отмене с 15 мая визового режима с Грузией. Кроме того, был снят запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.