Вестник Кавказа

Ессентуки побили рекорд по курортному сбору

Ессентуки побили рекорд по курортному сбору
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Город-курорт превысил план по курортному сбору и достиг 11 млн рублей.

Ессентуки заработали за 11 месяцев этого года 11 млн рублей курортного сбора. Таким образом, город-курорт перевыполнил свой план по сбору. Об этом заявили в администрации города. 

"Благодаря повышенному спросу на отдых в Ессентуках, собираемость курортного сбора стабильно превышала прогнозируемые показатели. По подсчетам специалистов, город уже до начала декабря перевыполнил годовой план почти на 11 млн рублей"

– пресс-служба администрации города 

В этом году город Ессентуки установил рекорд по турпотоку. В 2023 году его посетили свыше 240 тыс путешественников. 

Отмечается, что в новогодние праздники на курорт приедут более 10 тыс туристов. 

Больше всего путешественников приехало в Ессентуки в августе – 27 тыс человек.

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