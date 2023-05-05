Ессентуки побили рекорд по курортному сбору

Город-курорт превысил план по курортному сбору и достиг 11 млн рублей.

Ессентуки заработали за 11 месяцев этого года 11 млн рублей курортного сбора. Таким образом, город-курорт перевыполнил свой план по сбору. Об этом заявили в администрации города.

"Благодаря повышенному спросу на отдых в Ессентуках, собираемость курортного сбора стабильно превышала прогнозируемые показатели. По подсчетам специалистов, город уже до начала декабря перевыполнил годовой план почти на 11 млн рублей"

– пресс-служба администрации города

В этом году город Ессентуки установил рекорд по турпотоку. В 2023 году его посетили свыше 240 тыс путешественников.

Отмечается, что в новогодние праздники на курорт приедут более 10 тыс туристов.

Больше всего путешественников приехало в Ессентуки в августе – 27 тыс человек.