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В Ессентуках в течение двух лет появится крупный санаторный комплекс

В Ессентуках в течение двух лет появится крупный санаторный комплекс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ессентуках займутся строительством нового санаторно-курортного комплекса. С его появлением число отдыхающих на курорте увеличится практически в два раза, сообщают городские власти.

К 2026 году в Ессентуках будет создан новый санаторно-курортный комплекс. Об этом сообщил накануне глава города.

По словам Александра Некристова, в комплексе под названием "Капельная балка" будет 6 тыс койко-мест.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день на территории Ессентуков есть 8,5 тыс койко-мест, а с появлением комплекса их количество увеличится почти в два раза.

Кроме того, Некристов рассказал, что в рамках федеральной программы в городе собираются реконструировать одну из центральных площадей, а также отреставрировать Курортный парк и благоустроить городское озеро, передает ТАСС.

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