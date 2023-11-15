Бетономешалка сломала мост в Махачкале

Проезд большегрузного транспорта по мосту в столице Дагестана привел к его обрушению. Водителя привлекут к ответственности.
На окраине Махачкалы из-за бетономешалки произошло обрушение моста. Об этом рассказали в Дагмелиоводхозе.
"Бетономешалка провалилась в КОР… В результате перегруза сломался мостовой переход через КОР в районе поселка Шамхалтермен"
– пресс-служба
Там напомнили, что строительство объекта осуществлялось при содействии местных жителей для перехода людей и легковых транспортных средств.
Возле моста располагался дорожный знак, запрещающий проезд большегрузов, однако водитель бетономешалки проигнорировал его.
В отношении мужчины заведено административное дело о правонарушении. Ему почти наверняка предстоит компенсировать нанесенный ущерб.
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