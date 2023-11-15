Вестник Кавказа

Бетономешалка сломала мост в Махачкале

Бетономешалка сломала мост в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд большегрузного транспорта по мосту в столице Дагестана привел к его обрушению. Водителя привлекут к ответственности.

На окраине Махачкалы из-за бетономешалки произошло обрушение моста. Об этом рассказали в Дагмелиоводхозе.

"Бетономешалка провалилась в КОР… В результате перегруза сломался мостовой переход через КОР в районе поселка Шамхалтермен"

– пресс-служба

Там напомнили, что строительство объекта осуществлялось при содействии местных жителей для перехода людей и легковых транспортных средств.

Возле моста располагался дорожный знак, запрещающий проезд большегрузов, однако водитель бетономешалки проигнорировал его.

В отношении мужчины заведено административное дело о правонарушении. Ему почти наверняка предстоит компенсировать нанесенный ущерб.

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